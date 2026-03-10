Размер шрифта
В США заявили о крупнейшем в истории сбое поставок нефти

CNBC: конфликт в Иране привел к крупнейшему в истории сбою поставок нефти
Hasan Jamali/AP

Военный конфликт на Ближнем Востоке привел к крупнейшему в истории сбою поставок нефти. Об этом заявил американский телеканал CNBC, ссылаясь на данные консалтинговой компании Rapidan Energy Group.

По мнению аналитиков, на сегодняшний день на рынке отсутствуют производители, которые могли бы компенсировать снижение предложения нефти из стран Персидского залива. Текущая ситуация в Ормузском проливе привела к тому, что сбой охватил уже около 20% глобальных поставок.

9 марта цена нефти марки Brent впервые с 2022 года поднялась до $118 за баррель. Это связано с тем, что Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, по которому поставляется около 20% мировой нефти, и угрожает ударами проходящим по нему судам.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что конкуренция за поставщиков энергоресурсов в мире обостряется в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

Ранее Иран пригрозил США мировым нефтяным коллапсом.

 
