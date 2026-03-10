Размер шрифта
Стало известно, как в Брюсселе относятся к заявлениям фон дер Ляйен об Иране

BZ: в ЕС растет недовольство фон дер Ляйен после ее слов об Иране
Marko Djurica/Reuters

В Брюсселе усилилось недовольство главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после ее заявления о конфликте в Иране. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«Особенно заметным это стало 28 февраля <…> когда фон дер Ляйен опубликовала заявление о событиях на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.

По данным издания, глава ЕК столкнулась с жесткой реакцией со стороны Европарламента, дипломатических кругов и стран — участниц Евросоюза. Критика в адрес фон дер Ляйен посыпалась, в частности, после ее слов о санкциях ЕС против иранских властей и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В материале отметили, что в основе нынешних разногласий лежит фундаментальная проблема. Авторы статьи обратили внимание, что при обострении глобальных конфликтов раскол внутри ЕС становится все более глубоким.

До этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил фон дер Ляйен в лицемерии. По его словам, она пытается обелить военные преступления США и Израиля против иранцев, «одобряя оккупацию, геноцид и зверства». Багаи обратил внимание, что глава ЕК замалчивает агрессию США и Израиля в отношении иранцев. В частности, она не комментировала удар по школе для девочек в Минабе. Дипломат расценил молчание фон дер Ляйен как соучастие в военной операции против Ирана.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что свобода народа Ирана важнее «нестабильности».

 
