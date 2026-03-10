Источник: неудачный эксперимент в московском НИИ закончился взрывом

Взрыв произошел в Институте нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН) в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, взрыв раздался во время проведения научного эксперимента.

Пострадал один сотрудник НИИ, его госпитализировали, сообщает источник. Другие подробности пока не приводятся.

В ночь на 6 марта в подмосковном Косино у газовой заправки взорвался бензовоз. Очевидцы заметили яркую вспышку, а затем услышали грохот. Причина инцидента неизвестна, информация о пострадавших не поступала.

До этого в феврале на юго-западе Москвы произошел взрыв в жилом доме. Инцидент произошел в квартире на 15-м этаже, в результате чего пострадали отец и дочь, которые находились внутри. Их доставили в больницу. Уточнялось, что дом не был газифицирован, а хозяйки не было дома и она не сразу узнала о произошедшем.

Ранее в Подмосковье у торгового центра взорвался джип.