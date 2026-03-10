Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Источник: неудачный эксперимент в московском НИИ закончился взрывом

РЕН ТВ: эксперимент привел ко взрыву в институте нефтехимического синтеза в Москве
Vano111ru/commons.wikimedia.org

Взрыв произошел в Институте нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН) в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, взрыв раздался во время проведения научного эксперимента.

Пострадал один сотрудник НИИ, его госпитализировали, сообщает источник. Другие подробности пока не приводятся.

В ночь на 6 марта в подмосковном Косино у газовой заправки взорвался бензовоз. Очевидцы заметили яркую вспышку, а затем услышали грохот. Причина инцидента неизвестна, информация о пострадавших не поступала.

До этого в феврале на юго-западе Москвы произошел взрыв в жилом доме. Инцидент произошел в квартире на 15-м этаже, в результате чего пострадали отец и дочь, которые находились внутри. Их доставили в больницу. Уточнялось, что дом не был газифицирован, а хозяйки не было дома и она не сразу узнала о произошедшем.

Ранее в Подмосковье у торгового центра взорвался джип.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!