Женщина пожаловалась на енота, который грабит ее дом

UPI: в США женщина пожаловалась на енота, грабящего ее дом

Жительница Цинциннати Алексус Хаббард пожаловалась на енота, который грабит ее дом уже в течение недели, пишет UPI.

Женщина рассказала, что переехала в новый дом менее месяца назад. Первые странные звуки в потолке она услышала спустя пару дней после новоселья. А позже ей удалось снять на видео, как енот проникает в квартиру через отверстие в кухонном шкафу.

По словам Хаббард, с тех пор животное появляется почти каждый день. Иногда енот приносит с улицы мусор и оставляет его в квартире, а также оставляет после себя отходы прямо в гостиной, воруя еду.

Особое беспокойство у женщины вызывает безопасность ее сына с ДЦП. Мальчик не может ходить и передвигается по дому ползком.

«Он вообще не может передвигаться по дому, потому что это опасно. Я не знаю, какие биологические угрозы могут быть на полу», — рассказала Хаббард.

По ее словам, арендодатель установил ловушку, чтобы поймать животное, но енот пока в нее не попал.

