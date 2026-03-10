Женщина пожаловалась на енота, который грабит ее дом

Жительница Цинциннати Алексус Хаббард пожаловалась на енота, который грабит ее дом уже в течение недели, пишет UPI.
Женщина рассказала, что переехала в новый дом менее месяца назад. Первые странные звуки в потолке она услышала спустя пару дней после новоселья. А позже ей удалось снять на видео, как енот проникает в квартиру через отверстие в кухонном шкафу.
По словам Хаббард, с тех пор животное появляется почти каждый день. Иногда енот приносит с улицы мусор и оставляет его в квартире, а также оставляет после себя отходы прямо в гостиной, воруя еду.
Особое беспокойство у женщины вызывает безопасность ее сына с ДЦП. Мальчик не может ходить и передвигается по дому ползком.
«Он вообще не может передвигаться по дому, потому что это опасно. Я не знаю, какие биологические угрозы могут быть на полу», — рассказала Хаббард.
По ее словам, арендодатель установил ловушку, чтобы поймать животное, но енот пока в нее не попал.
Ранее в США в офис телеканала проник енот и тайно там жил.