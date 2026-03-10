Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Женщина пожаловалась на енота, который грабит ее дом

UPI: в США женщина пожаловалась на енота, грабящего ее дом
Fox 19

Жительница Цинциннати Алексус Хаббард пожаловалась на енота, который грабит ее дом уже в течение недели, пишет UPI.

Женщина рассказала, что переехала в новый дом менее месяца назад. Первые странные звуки в потолке она услышала спустя пару дней после новоселья. А позже ей удалось снять на видео, как енот проникает в квартиру через отверстие в кухонном шкафу.

По словам Хаббард, с тех пор животное появляется почти каждый день. Иногда енот приносит с улицы мусор и оставляет его в квартире, а также оставляет после себя отходы прямо в гостиной, воруя еду.

Особое беспокойство у женщины вызывает безопасность ее сына с ДЦП. Мальчик не может ходить и передвигается по дому ползком.

«Он вообще не может передвигаться по дому, потому что это опасно. Я не знаю, какие биологические угрозы могут быть на полу», — рассказала Хаббард.

По ее словам, арендодатель установил ловушку, чтобы поймать животное, но енот пока в нее не попал.

Ранее в США в офис телеканала проник енот и тайно там жил.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!