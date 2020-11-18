Зрелищно-развлекательные мероприятия запрещены в 79 российских регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о запрете на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в 79 регионах России.

«В 79 регионах запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа ресторанов в ночное время — с 23.00 до 06.00», — сказала она на совещании президента РФ с членами правительства, трансляцию которого ведет «Россия 24».

В настоящее время зрелищно-развлекательные мероприятия не запрещены в шести регионах — Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, в Крыму, Чукотском и Ненецком автономных округах.

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