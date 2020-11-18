Источник: СК задержал зампредседателя правительства Московской области Куракина

Сотрудники Следственного комитета задержали зампредседателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, министра экологии и природопользования Подмосковья подозревают в преступлении коррупционной направленности.

Сообщается, что с Куракиным проводились следственные действия, в настоящее время он задержан.

«Куракина допрашивают, после чего будет приниматься решение о мере пресечения», — добавил он.

Источник также сообщил, что следственные действия проводились накануне при участии ФСБ.

Как сообщает РИА «Новости», после сообщений о задержании Куракина подмосковные власти сообщили, что его аппарат продолжает работать в штатном режиме. При этом все вопросы переадресовали силовикам.

По информации газеты «Коммерсантъ», задержание связано с военным имуществом — земельными участками и лесом.