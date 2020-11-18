Число выздоровевших от COVID-19 россиян за сутки превысило число заболевших

В России впервые с начала пандемии число выздоровевших после коронавируса пациентов за сутки достигло 25 179. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Отмечается, что число вылечившихся превысило количество выявленных за один день случаев впервые с 16 сентября.

Всего от коронавируса в России выздоровели 1 501 083 человека.

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