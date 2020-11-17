Турция закрывает кафе и рестораны на фоне продолжающейся пандемии

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении новых ограничений на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Anadolou.

Так, по всей стране будут закрыты кафе и рестораны.

Кроме того, в стране вводится частичный комендантский час, который запрещает выходить на улицы в выходные дни, кроме временного промежутка с 10.00 по 20.00.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 55,5 млн заболевших, свыше 38,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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