Заслуженная артистка России Татьяна Буланова сменила «энергосберегающих» танцоров на «беременных». На это обратили внимание пользователи Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В сеть попало видео, сделанное на одном из новых концертов Булановой. Две девушки-танцовщицы во время одной из песен выступали с накладными «беременными» животами.

В следующих номерах животы исчезли.

«Это подтанцовка от «Госуслуг»?» — шутят в комментариях.

В 2025 году в соцсетях завирусилась «энергосберегающая» подтанцовка Булановой. Позже танцевавшие в команде певицы супруги Алена и Максим Алалыкины решили покинуть артистку — между ними и новым директором звезды якобы произошел серьезный конфликт.

Новую активную подтанцовку Татьяна Буланова представила в январе. Энергично двигающиеся артистки в купальниках вызвали одобрение у поклонников Булановой.

Ранее был раскрыт гонорар Булановой после скандала с подтанцовкой.