Европейских политиков обвинили в «трусливом подчинении» Трампу

Журналист Хасан: лидеры Европы полностью поддерживают войну Трампа с Ираном
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейские лидеры «трусливо подчиняются» американскому президенту Дональду Трампу, полностью поддерживая удары США по Ирану, и «делают вид, что международное право не имеет никакого значения». Об этом в соцсети X написал британско-американский телеведущий, журналист и основатель медиакомпании Zeteo Мехди Хасан.

«Европейские лидеры трусливо подчиняются и полностью поддерживают незаконную войну Трампа против Ирана. Они делают вид, что международное право не имеет никакого значения. Наблюдая за всем этим, я с нетерпением жду, как они отреагируют, когда Трамп, наконец, захватит Гренландию и передаст Украину России», — написал он.

Утром 28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Трамп в обращении к нации объяснил удары тем, что Иран так и не смог отказаться от своих ядерных амбиций. В ответ Иран нанес удары по Израилю и военным базам США в странах Ближнего Востока и Персидского залива. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ведет полномасштабную войну против США и Израиля. 2 марта информагентство Fars сообщило, что жертвами атаки стали 555 человек.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на заседании Еврокомиссии 2 марта будет обсуждаться ситуация вокруг Ирана. Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что Лондон не присоединится к ударам США и Израиля, но окажет помощь странам Персидского залива в отражении иранских атак. А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас не время читать нотации партнерам и союзникам из-за ударов по Ирану.

Газета Financial Times написала, что европейские страны оказались застигнуты врасплох атакой США на Иран, однако они постепенно «оказываются втянутыми в быстро расширяющийся региональный конфликт».

Ранее в Иране назначили исполняющего обязанности министра обороны.

 
