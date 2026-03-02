Дилеры прекратили поставки машин из ОАЭ

Из ОАЭ в Россию поставляли автомобили, ввоз которых был одобрен постановлением правительства в рамках параллельного импорта. Самыми популярными марками у заказчиков были Toyota, Mitsubishi, Nissan, Mercedes-Benz, Audi, BMW, а также Ford и GM, сообщает Motor.

«У нас услуга по доставке автомобилей [из ОАЭ] временно приостановлена. Несколько дней назад эта информация появилась, что временно приостановлена, но по срокам пока не ориентировали», — рассказал корреспонденту журнала Motor, обратившемуся на горячую линию автомаркетплейса Fresh с вопросом об услуге покупки автомобиля из ОАЭ.

В компании пока не объяснили, что будет с клиентами, уже оплатившими автомобили. До этого Motor сообщал, что тысячи машин для россиян застряли в ОАЭ и Иране — последний дилеры использовали как транзитный маршрут.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

