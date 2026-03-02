США и Израиль атаковали центр дипломатической полиции в Тегеране

Tasnim: США и Израиль ударили по центру дипломатической полиции в Тегеране

США и Израиль атаковали центр дипломатической полиции неподалеку от площади Фирдоуси в центре Тегерана. Об этом сообщает агентство Tasnim в Telegram-канале.

«Целью преступного американо-сионистского нападения, произошедшего несколько минут назад возле площади Фирдоуси в Тегеране, стал центр дипломатической полиции», — говорится в публикации.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее политолог объяснил атаку США на Иран планами Трампа ослабить Россию и Китай.