Французский хореограф может стать постановщиком Трусовой

Хореограф из Франции Бенуа Ришо может стать постановщиком российской фигуристки Александры Трусовой (в замужестве Игнатовой), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Стороны пришли к предварительной договоренности о сотрудничестве в следующем сезоне. Работа над программами запланирована на вторую половину весны. Сейчас остается открытым вопрос, будет ли французский специалист ставить для спортсменки одну программу или две.

19 января СМИ сообщили, что Трусова возобновляет спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ришо в 2024 году получил награду Международного союза конькобежцев (ISU) как лучший хореограф мира. Он сотрудничает с рядом ведущих фигуристов, включая двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа из Франции. В прошлом сезоне он ставил программы российским спортсменам: произвольный танец Василисе Кагановской и Максиму Некрасову, а также произвольную программу Софье Муравьевой.

Ранее Трусова на тренировке исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа.