Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

МАГАТЭ не зафиксировало военной активности в районе ядерных объектов на Ближнем Востоке

МАГАТЭ не видело военной активности против ядерных объектов на Ближнем Востоке
Lisa Leutner/AP

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не фиксировало военной активности, нацеленной на ядерные объекты на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене, передает РИА Новости.

«Мы придерживаемся того, что я сказал ранее. Мы не видели серьезной военной активности, направленной против ядерных объектов», — сказал Гросси.

На сайте МАГАТЭ также приводится заявление главы агентства, который сообщил, что у него пока нет никаких сведений о том, что какие-либо из ядерных установок, включая АЭС в Бушере, Тегеранский исследовательский реактор или другие объекты ядерного топливного цикла, были повреждены или атакованы.

Попытки связаться с иранскими органами ядерного регулирования через МЭЦ продолжаются, но пока безрезультатно, добавил он.

2 марта иранские СМИ сообщили, что дворец Голестан в Тегеране, являющийся объектом культурного наследия ЮНЕСКО, получил повреждения в результате атак Израиля и США.

Ранее в Катаре иранские дроны атаковали энергообъекты.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!