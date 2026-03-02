МАГАТЭ не зафиксировало военной активности в районе ядерных объектов на Ближнем Востоке

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не фиксировало военной активности, нацеленной на ядерные объекты на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене, передает РИА Новости.
«Мы придерживаемся того, что я сказал ранее. Мы не видели серьезной военной активности, направленной против ядерных объектов», — сказал Гросси.
На сайте МАГАТЭ также приводится заявление главы агентства, который сообщил, что у него пока нет никаких сведений о том, что какие-либо из ядерных установок, включая АЭС в Бушере, Тегеранский исследовательский реактор или другие объекты ядерного топливного цикла, были повреждены или атакованы.
Попытки связаться с иранскими органами ядерного регулирования через МЭЦ продолжаются, но пока безрезультатно, добавил он.
2 марта иранские СМИ сообщили, что дворец Голестан в Тегеране, являющийся объектом культурного наследия ЮНЕСКО, получил повреждения в результате атак Израиля и США.
Ранее в Катаре иранские дроны атаковали энергообъекты.