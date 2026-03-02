В Саудовской Аравии сбили пять беспилотников возле авиабазы

Пять дронов сбили возле авиабазы к юго-востоку от Эр-Рияда

Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) перехватили и уничтожили около авиабазы принца Султана к юго-востоку от Эр-Рияда. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны Саудовской Аравии на своей странице в соцсети X.

«Официальный представитель министерства обороны: пять вражеских беспилотников были перехвачены и уничтожены вблизи авиабазы ​​принца Султана», — говорится в публикации.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее политолог объяснил атаку США на Иран планами Трампа ослабить Россию и Китай.