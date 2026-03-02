Размер шрифта
Эксперт раскрыл, может ли Иран ликвидировать Трампа или Нетаньяху

Востоковед Сажин: разведка Ирана не так хороша, чтобы нанести удар по Нетаньяху
Evan Vucci/AP

Иран не имеет возможности ликвидировать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху или президента США Дональда Трампа ракетным ударом, так как уступает им по возможностям в сфере разведки и контрразведки. Кроме того, лидеры находятся под «жесточайшей охраной». Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

«До Трампа ракета не долетит. В настоящее время, в военный период, конечно, и Трамп, и Нетаньяху находятся совершенно под жесточайшей охраной. Исключено», — заявил специалист.

Сажин подчеркнул, что израильская разведка превосходит иранскую по своим возможностям, поскольку для Израиля на фоне падения популярности режима в Иране не составляет труда завербовать чиновников.

«Израильская разведка и военная разведка имеют прекрасные позиции в Иране и, как многие говорили, израильская агентура ходит по Тегерану, как по Тель-Авиву. Поэтому здесь все ясно, ведь каждый шаг высокопоставленного военного или политического деятеля [Ирана] отслеживался разведками», — отметил он.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в ходе которой были атакованы многие города страны, а также ликвидирован верховный лидер государства аятолла Али Хаменеи и некоторые члены его семьи.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом операции, ликвидация Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников произошла после тесного обмена разведывательной информацией между США и Израилем. По информации издания, ЦРУ несколько месяцев следило за Хаменеи и в итоге узнало, что утром 28 февраля в одной из резиденций в центре Тегерана состоится встреча, на которой будет присутствовать верховный лидер Ирана.

Ранее стало известно, что соратники Трампа месяцами призывали его «обезглавить режим» в Иране.

 
