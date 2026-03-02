Эксперт раскрыл, может ли Иран ликвидировать Трампа или Нетаньяху

Востоковед Сажин: разведка Ирана не так хороша, чтобы нанести удар по Нетаньяху

Иран не имеет возможности ликвидировать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху или президента США Дональда Трампа ракетным ударом, так как уступает им по возможностям в сфере разведки и контрразведки. Кроме того, лидеры находятся под «жесточайшей охраной». Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

«До Трампа ракета не долетит. В настоящее время, в военный период, конечно, и Трамп, и Нетаньяху находятся совершенно под жесточайшей охраной. Исключено», — заявил специалист.

Сажин подчеркнул, что израильская разведка превосходит иранскую по своим возможностям, поскольку для Израиля на фоне падения популярности режима в Иране не составляет труда завербовать чиновников.

«Израильская разведка и военная разведка имеют прекрасные позиции в Иране и, как многие говорили, израильская агентура ходит по Тегерану, как по Тель-Авиву. Поэтому здесь все ясно, ведь каждый шаг высокопоставленного военного или политического деятеля [Ирана] отслеживался разведками», — отметил он.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в ходе которой были атакованы многие города страны, а также ликвидирован верховный лидер государства аятолла Али Хаменеи и некоторые члены его семьи.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом операции, ликвидация Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников произошла после тесного обмена разведывательной информацией между США и Израилем. По информации издания, ЦРУ несколько месяцев следило за Хаменеи и в итоге узнало, что утром 28 февраля в одной из резиденций в центре Тегерана состоится встреча, на которой будет присутствовать верховный лидер Ирана.

Ранее стало известно, что соратники Трампа месяцами призывали его «обезглавить режим» в Иране.