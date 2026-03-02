Сийярто рассказал о наличии данных, что Украина намеренно блокирует «Дружбу»

Сийярто: у Венгрии есть данные спутников, что Киев намеренно блокирует «Дружбу»

У Венгрии есть спутниковые данные о том, что нефтепровод «Дружба» готов к работе, Украина блокирует его по политическим причинам. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы изучили спутниковые снимки, которые показывают важную для Венгрии часть нефтепровода «Дружба». Спутниковые снимки ясно показывают, что президент Зеленский лжет, спутниковые снимки ясно показывают, что нет никаких технических или инженерных причин для блокировки нефтепровода «Дружба», — заявил Сийярто.

По его словам, блокирование нефтепровода в условиях конфликта на Ближнем Востоке является прямой агрессией против Венгрии.

До этого Венгрия и Словакия приняли решение полностью остановить экспорт дизельного топлива на украинскую территорию в ответ на прекращение транзита российского сырья через нефтепровод «Дружба».

Украинская сторона аргументирует остановку прокачки повреждениями инфраструктуры из-за обстрелов, однако венгерские и словацкие власти ставят эти утверждения под сомнение, подозревая Киев в намеренном введении в заблуждение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан заявил, что Европа начинает «трезветь» в отношении Украины.