«Радиостанция Судного дня» вновь вышла в эфир

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 в понедельник, 2 марта, вышла на связь и передала слово «долгогривый». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Радиостанция вышла в эфир в 12:33 мск.

«НЖТИ 19642 ДОЛГОГРИВЫЙ 3660 7001», — прозвучало на волне радиостанции.

Предыдущий раз УВБ-76 вышла в эфир в четверг, 26 февраля. Тогда прозвучало слово «майностяг».

В прошлом году британский таблоид Express писал, что сообщения «Радиостанции Судного дня» вызывают беспокойство на Западе. В публикации отмечается, что передачи УВБ-76 чаще всего фиксируются в периоды обострения международной напряженности, что, по мнению экспертов, усиливает опасения о возможном глобальном конфликте.

УВБ-76 вещает с конца 1970-х годов. Радиостанция известна своим почти постоянным вещанием с преобладанием монотонного «жужжания», прерываемого иногда неразборчивыми фразами, числами или бессмысленными словесными последовательностями. Предполагается, что радиостанция принадлежит Вооруженным силам РФ, однако о ее назначении достоверно ничего не известно.

Ранее «Радиостанция Судного дня» транслировала Shaman и «Лебединое озеро».