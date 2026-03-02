Размер шрифта
Россиянка обвинила полицейского в изнасиловании и сама стала фигуранткой дела

Под Астраханью женщину хотят наказать за ложное обвинение в изнасиловании
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Под Астраханью женщину хотят наказать за ложное обвинение полицейского в изнасиловании. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в феврале в селе Бахтемир Икрянинского района. Женщина сообщила, что неизвестный, представившийся полицейским, изнасиловал ее. Позже она подала заявление о привлечении этого мужчины к уголовной ответственности.

Правоохранители провели проверку по факту заявления и не нашли подтверждения ее словам — в возбуждении дела ей отказали. После этого в отношении самой заявительницы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ — заведомо ложный донос. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее россиянка обвинила двух человек в сексуальном насилии и сама попала под суд.

 
