Трамп заявил, что Иран «очень хочет» заключить сделку с США

Трамп утверждает, что Иран очень хочет заключить сделку с США
Truth Social/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп в интервью газете The Telegraph заявил, что Иран «очень хочет» заключить сделку с США на фоне продолжающейся операции против республики.

«Они очень хотят заключить сделку. Я сказал им, что им следовало сделать это неделю назад», — заявил президент США.

До этого Дональд Трамп заявил, что цель операции – защита американского народа через «устранение угрозы» от действующей в Иране власти. Глава государства заявил, что действия Тегерана наносят прямую угрозу американским военным базам за рубежом. Трамп подчеркнул, что Вашингтон более не намерен «это терпеть». Еще одной целью он назвал недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Также президент США призвал иранцев брать власть в свои руки после завершения операции Вашингтона и выразил надежду на смену режима в Тегеране.

Ранее политолог объяснил атаку США на Иран планами Трампа ослабить Россию и Китай.

 
