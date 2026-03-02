«Это провал»: депутат раскрыл влияние войны США и Ирана на переговоры по Украине

Депутат Чепа: война Ирана и США – это провал всех договоренностей по Украине

Вспыхнувший военный конфликт США и Израиля с Ираном ознаменует собой провал дипломатии, в том числе по урегулированию конфликта на Украине. Действия Вашингтона подрывают доверие к достигнутым договоренностям и будут иметь очень большие последствия, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это провал дипломатических решений всех конфликтов. Заявления ООН, американцев разрушают все основы, на которых держится сегодня ООН и доверие к договоренностям, включая договоренности России и Украины», — подчеркнул депутат в пресс-центре НСН.

Хотя президент США Дональд Трамп пообещал представить трех подходящих кандидатов на пост нового главы Ирана, вряд ли они устроят протестующих жителей и сумеют сгладить назревшие внутренние конфликты, особенно на фоне консолидации иранского общества, считает Чепа. В случае, если Израиль приступит к масштабной наземной операции при воздушной поддержке США, конфликт перекинется на весь регион, подчеркнул парламентарий.

«Конечно, это затронет всю мировую экономику, включая цены на нефть», — предупредил депутат.

Напомним, в ответ на атаки со стороны США и Израиля Иран нанес новые удары по американским военным объектам в Персидском заливе и иракском Курдистане, а также по израильским городам. По данным КСИР, поражены 27 баз США, израильская авиабаза Тель-Ноф, штаб-квартира армии Израиля и крупный оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве. Дональд Трамп заявил, что США будут продолжать операцию в Иране в течение «четырех-пяти недель», но допустил, что американские военные могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров. Подробности – в хронике «Газеты.Ru».

