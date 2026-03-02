Размер шрифта
Кувейт по ошибке сбил три истребителя США

CENTCOM: ПВО Кувейта по ошибке сбили три американских истребителя F-15

В Кувейте в рамках «дружественного огня» были сбиты три американских истребителя, выполнявших задачи в рамках военной операции США и Израиля «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM).

Отмечается, что три истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты по ошибке системой противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта во время активных боевых действий, включавших атаки иранской авиации, баллистических ракет и беспилотников. Как уточнили американские военные, все шесть членов экипажа выжили: они успешно катапультировались и были эвакуированы.

В ведомстве добавили, что власти Кувейта признали «этот инцидент» и поблагодарили США за усилия и поддержку в военной операции против Ирана.

2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что сбил три американских истребителя. Иранское агентство Tasnim сообщило о публикации в соцсетях «многочисленных кадров крушения этих истребителей и катапультирования их пилотов».

Позже в Минобороны Кувейта подтвердили, что на территории их страны потерпели крушение несколько военных самолетов США.

Ранее в Кувейте был задержан пилот сбитого Ираном американского истребителя.

 
