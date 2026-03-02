Женщина с размером груди 40L рассказала, почему ей отказывались уменьшать бюст

Женщина из Англии с размером груди 40L рассказала, почему ей отказывались уменьшать бюст, пишет The Sun.

По словам Дестини Боатенг , еще в школьные годы ее грудь быстро увеличилась до размера G и продолжала расти. Со временем размер достиг 40L, что вызывало не только сложности с подбором одежды и белья, но и серьезные физические боли. Дестини утверждает, что годами страдала от напряжения в спине и плечах, а бретели бюстгальтера оставляли глубокие следы на коже и нередко рвались под тяжестью.

Она также отмечает, что сталкивалась с нежелательным вниманием со стороны мужчин и чувствовала себя неуверенно.

«Я чувствовала себя непропорционально, это влияло на мою осанку и вызывало постоянную боль», — рассказала она.

С 2019 года Дестини четыре раза обращалась к терапевту с просьбой о направлении на операцию по уменьшению груди через Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS). Однако ей отказывали из-за индекса массы тела. Британка также утверждает, что в один из визитов ей предлагали антидепрессанты, но она отказалась их принимать.

После того как Дестини изменила образ жизни, занялась спортом и снизила вес на 19 кг, ей наконец одобрили операцию. Процедура состоялась 12 января 2026 года и длилась более двух с половиной часов.

В результате размер груди уменьшился на 13 размеров — теперь она носит чашку D. По словам Боатенг , с груди было удалено около четырех килограммов ткани. Сейчас она проходит период восстановления и временно ограничена в физических нагрузках.

Несмотря на послеоперационную боль, девушка называет решение «лучшим в своей жизни». Она говорит, что стала чувствовать себя увереннее, легче и счастливее, а также призывает женщин, сталкивающихся с подобными проблемами, не бояться обращаться за помощью.

