Греция направила на Кипр военные корабли и истребители на фоне удара Ирана

Reuters: Греция передаст Кипру два фрегата и два истребителя после атаки Ирана

Греция направляет два фрегата Военно-морских сил (ВМС) и два истребителя F-16 на Кипр после ударов иранских беспилотников по авиабазе Великобритании Акротири. Об этом сообщает агентство Reuters.

В свою очередь, министр обороны Греции Никос Дендиас подтвердил готовность защищать Кипр «любыми возможными средствами».

2 марта сирены прозвучали на авиабазе Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Акротири на Кипре, самолеты начали взлетать с объекта. В ночь перед этим на этом военном объекте прогремел взрыв.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Франция, Германия и Британия пригрозили лишить Иран способности запускать ракеты и БПЛА.