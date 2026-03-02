Мужчина расчленил всю семью и раскидал по участку

Жителя Казахстана подозревают в жестоком убийстве собственной семьи. Об этом сообщает Nur.kz.
Инцидент произошел в поселке Жибек Жолы Акмолинской области. По данным издания, от действий мужчины пострадали его мать, отец и младшая сестра, чей возраст не уточняется.
«Тела жертв якобы оказались расчлененными и разбросанными на участке возле дома», – сообщается в публикации со ссылкой на местные паблики.
Подозреваемого задержали по горячим следам. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Расследование контролирует руководство департамента полиции.
«Иные данные в интересах следствия в ведомстве не разглашают», – рассказали представители правоохранительных органов.
До этого в Таиланде нашли тело петербуржца, которого расчленили на курорте. Молодой человек пропал в Паттайе, а вскоре выяснилось, что части его туловища были закопаны в разных местах. В убийстве обвиняют россиянина.
Ранее в Екатеринбурге спустя 23 года нашли компанию, изнасиловавшую и расчленившую женщину.