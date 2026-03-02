Израиль начал масштабную атаку по правительству Ирана в центре Тегерана

ВВС Израиля под руководством разведки страны начали дополнительную широкомасштабную атаку по иранским правительственным целям в центре Тегерана. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Агентство ТАСС со ссылкой на очевидцев произошедшего передает, что один из ударов израильской стороны пришелся на площадь Фирдоуси, одну из центральных площадей столицы Исламской Республики. В 600 метрах от нее располагается диппредставительство России, говорится в публикации.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль ликвидировал высокопоставленных сотрудников минразведки Ирана.