Певица Слава сорвала концерт в Пензе: «Это был балаган»

Певица Слава заявила, что сорвала концерт в Пензе из-за лекарств
Кадр из видео/Соцсети

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) сорвала концерт в Пензе из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает издание RT.

Посетители шоу рассказали, что артистка якобы не попадала в фонограмму, а в какой-то момент и вовсе ушла со сцены, предложив зрителям получить деньги за билет на кассе или попросить лично у нее.

«Ее музыканты пытались спасти ситуацию. Это был балаган, цыганский базар на полтора часа», — рассказала одна из зрительниц.

Билеты на этот концерт, продолжает издание, стоили от 4 тыс. до 7 тыс. рублей. Другой зритель утверждает, что около трети посетителей не досидели до конца, а в фойе была очередь желающих уйти пораньше.

После концерта Слава оправдалась в видео у себя в соцсетях. Она заявила, что не могла стоять на ногах из-за таблеток, не могла найти в себе сил работать, однако все равно вышла на сцену.

Администрация площадки принесла зрителям извинения и направила письмо с претензиями к организатору концерта.

Накануне Любовь Успенская рассказала о ненависти к подаркам на 8 Марта.

Ранее дочь Славы призналась, что худела с помощью препарата для диабетиков.

 
