У нового главы Минтранса РФ выявили коронавирус

Коронавирус нового типа обнаружили у нового министра транспорта РФ Виталия Савельева, который был назначен на эту должность менее недели назад. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Минтранса России.

Как рассказал источник, тест на COVID-19, сданный Савельевым, оказался положительным.

«В соответствии с требованиями Роспотребнадзора глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию», — сказал собеседник агентства.

Представитель ведомства добавил, что обязанности Савельева будет временно исполнять первый заместитель министра транспорта — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 54 млн заболевших, свыше 37,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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