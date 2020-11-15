Двое мужчин пострадали в результате пожара в шестиэтажке в Ставрополе

Двое мужчин пострадали в результате пожара в шестиэтажном доме в Ставрополе, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что в одноподъездном шестиэтажном негазифицированном доме загорелись два жилых помещения на первом этаже общей площадью 70 кв. м. Были эвакуированы около 40 человек.

В результате двое мужчин госпитализированы с ожогами.

По уточненным данным, эвакуированы 200 человек.

Открытое горение было ликвидировано, добавили в ведомстве.

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