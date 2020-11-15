В Калининграде произошло массовое отравление школьников
Следственный комитет по Калининградской области начал доследственную проверку после сообщений о массовом отравлении школьников. Об этом сообщается на сайте ведомства.
14 ноября в социальных сетях появились сообщения о массовом отравлении учащихся одной из калининградских школ после посещения школьной столовой.
По данным СК, за медицинской помощью обратились семь школьников. Предварительно, у шести из них диагностирован энтероколит, у седьмого — ОРВИ.
Следователи привлекли специалистов регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты изъяли образцы в школьной столовой и направили их на исследование. Глава регионального СК Дмитрий Бочаров взял ход проверки под личный контроль.
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