В Калининграде произошло массовое отравление школьников

Следственный комитет по Калининградской области начал доследственную проверку после сообщений о массовом отравлении школьников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

14 ноября в социальных сетях появились сообщения о массовом отравлении учащихся одной из калининградских школ после посещения школьной столовой.

По данным СК, за медицинской помощью обратились семь школьников. Предварительно, у шести из них диагностирован энтероколит, у седьмого — ОРВИ.

Следователи привлекли специалистов регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты изъяли образцы в школьной столовой и направили их на исследование. Глава регионального СК Дмитрий Бочаров взял ход проверки под личный контроль.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СК возбудил дело после отравления детей хлором в бассейне в Петербурге

— Стафилококк нашли у персонала детсадов Махачкалы, где было массовое отравление

— Более 100 детей обратились к медикам после вспышки инфекции в школе в Петербурге