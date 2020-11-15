Москвич открыл стрельбу в магазине, поссорившись с росгвардейцем

Мужчина открыл стрельбу в ночь на 14 ноября в продуктовом магазине на Трехгорном Валу в Москве. Об этом сообщает РЕН.

Житель столицы устроил конфликт с заместителем командира роты управления вневедомственной охраны по центральному административному округу. Отмечается, что правоохранитель был не при исполнении.

В ходе инцидента мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате никто не пострадал.

Личность стрелявшего установлена, по факту случившегося организована проверка.

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