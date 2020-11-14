В ВОЗ допустили ужесточение ограничений по коронавирусу

Более жесткие ограничения на местах могут потребоваться, если число заражений коронавирусом продолжит расти, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Об этом пишет «Интерфакс».

«Если количество случаев снова ускорится, могут потребоваться более жесткие ограничительные меры, адаптированные к местным условиям. Цель состоит в том, чтобы держать распространение под контролем, чтобы кластеры не перерастали в местную передачу», — подчеркнула Вуйнович.

По ее словам, нынешние меры должны действовать и дальше, в том числе карантин, изоляция, социальная дистанция и ношение масок.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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