Пьяный житель Ульяновска избил фельдшера, приехавшего к беременной женщине
В Ульяновске пьяный мужчина напал на врачей скорой помощи, приехавших по вызову беременной женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
Инцидент произошел в ночь на 13 ноября. В результате пострадал фельдшер — в состоянии средней степени тяжести с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами грудной клетки и левого предплечья был доставлен в больницу. От госпитализации он отказался.
По словам главврача Ульяновской областной станции скорой медицинской помощи Айрата Имангулова, бригада прибыла на место вызова в одну из квартир многоэтажного дома в Засвияжском районе. Во время оказания помощи, в квартиру ворвался пьяный мужчина, который набросился на фельдшера, стал избивать его и пытался задушить.
С помощью второго фельдшера бригаде удалось вырваться из квартиры. Старший врач скорой позже позвонил беременной, вызвавшей медиков, однако от повторного вызова она отказалась.
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