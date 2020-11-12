В Москве выявили почти 6 тысяч новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 5 997 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Также были госпитализированы 1426 пациентов с коронавирусом. К аппаратам ИВЛ в столичных больницах подключен 371 человек.

Всего в Москве зафиксировано 491 542 случая инфицирования, выздоровели 354 705 человек, скончались 7 573.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Врач оценил опасность бессимптомного течения COVID-19

— Число случаев COVID-19 в мире превысило 52 млн

— В России впервые выявлено свыше 21 тысячи случаев коронавируса за сутки