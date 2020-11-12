В Москве выявили почти 6 тысяч новых случаев COVID-19
Катерина Медведева
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В Москве за сутки выявили 5 997 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.
Также были госпитализированы 1426 пациентов с коронавирусом. К аппаратам ИВЛ в столичных больницах подключен 371 человек.
Всего в Москве зафиксировано 491 542 случая инфицирования, выздоровели 354 705 человек, скончались 7 573.
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