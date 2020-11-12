В России впервые выявлено свыше 21 тысячи случаев коронавируса за сутки

В России впервые с начала пандемии выявлено свыше 21 тысячи случаев коронавирусной инфекции за сутки, за последние 24 часа в стране заразились 21 608 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что у 25,8% новых инфицированных не было клинических проявлений болезни. За последние сутки жертвами инфекции стали 439 человек, в общей сложности — 32 032.

Вылечились от инфекции 18 811 пациентов, за весь период — 1 388 168.

К настоящему времени в России выявлено 1 858 568 случаев коронавируса в 85 регионах.

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