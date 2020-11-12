Эпидемиолог сообщил о росте популяционного иммунитета к COVID-19 в регионах РФ

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян сообщил, что исследования, проводимые в рамках второго этапа программы по изучению популяционного иммунитета к COVID-19 в российских регионах, демонстрируют рост показателя, передает РИА «Новости».

Как стало известно, исследования прошли в сентябре--октябре в 26 регионах страны.

Как отметил академик, по итогам первого этапа уровень популяционного иммунитета находился в диапазоне 4,3–50,2%, а по итогам второго этапа диапазон составляет 5,1–65,3%.

«При этом в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5–2 раза», — сказал Тотолян.

Отмечается, что третий этап исследования планируется на конец ноября — начало декабря.