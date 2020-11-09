Глава ВОЗ оценил сообщения об успехе вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус счел «обнадеживающими» новости об успешных промежуточных результатах испытаний вакцины от COVID-19, разрабатываемой Pfizer и BioNTech.

«Мы приветствуем обнадеживающие новости о вакцине от Pfizer и BioNTech», – написал Гебрейесус на своей странице в Twitter.

Он также выразил признательность всем ученым и партнерам, которые разрабатывают новые «безопасные и эффективные инструменты» для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Ранее сообщалось, что вакцина Pfizer и BioNTech показала 90-процентную эффективность в предотвращении заражения людей коронавирусом.

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