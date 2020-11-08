Температура воздуха в Москве побила 70-летний рекорд

В Москве температура воздуха побила рекорд 8 ноября, достигнув 10° градусов тепла. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Сегодня к 11 часам температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, поднялась до плюс 10°, что на 7-8° градусов выше климатической нормы, более того, такой высокой температура воздуха 8 ноября не было в столице уже более 70 лет», — сообщил Леус.

Он отметил, что такие показатели ниже абсолютного суточного рекорда максимальной температуры воздуха для этого дня, который составляет плюс 12° и был установлен в 1927 году.

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