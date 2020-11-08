Руководство Минздрава прибудет в Петербург из-за ситуации с COVID-19

Представители Министерства здравоохранения России прибудут в Санкт-Петербург из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщает РИА «Новости».

В Петербург направлены первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева, указано в сообщении. Они окажут властям города организационно-методическую поддержку.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял о критически высоком числе выявляемых случаев заражения коронавирусом нового типа.

Всего в России выявлено более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 30,5 тысячи человек, вылечились более 1,3 млн человек.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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