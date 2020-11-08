Врач назвал причину тяжелого течения COVID-19 у мужчин

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что мужчины тяжелее переносят коронавирус нового типа из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Он отметил, что у мужского гормона тестостерона отсутствует свойство уничтожать вирусы внутриклеточно.

«Женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков, антител, внутрь клеток. Поэтому даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы», — сказал Болибок.

Специалист добавил, что у мужчин из-за гормонов ярче выражены проявления атеросклероза. Также иммунолог сообщил, что тромбозы у мужчин на фоне коронавирусной инфекции развиваются чаще и они более обширные, чем у женщин.

При этом иммунолог указал на наличие «обратной стороны медали». По словам Болибока, женщины чаще мужчин сталкиваются с аутоиммунными заболеваниями.

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