Почти 20 рейсов задержано и отменено в Москве

В аэропортах столицы задержали и отменили 19 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 00.10 мск, в Домодедово отменено три рейса, а еще два — задержано.

Кроме того, во Внуково отменили четыре вылета и задержали два.

Также в Шереметьево отменили семь рейсов и еще один рейс задержан.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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