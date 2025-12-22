В Подмосковье иностранец пойдет под суд за избиение пятимесячной дочери до смерти

СК: иностранца будут судить по делу об избиении пятимесячной дочери в Люберцах

В Московской области суд рассмотрит дело 28-летнего иностранца, обвиняемого в избиении до смерти своей пятимесячной дочери. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Главного следственного управления СК по Московской области.

Следствием установлено, что 19 ноября 2024 года мужчина ударил свою маленькую дочь по голове, — ребенок скончался. Мужчину раздражал плач ребенка.

«В результате уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказали в ведомстве.

До этого в Мурманской области избрали меру пресечения мужчине, обвиняемому в истязании малолетнего. Все происходило дома у местного жителя в городе Снежногорске. По версии следствия, мужчина из-за личной неприязни к двухлетнему ребенку систематически истязал его, а именно избивал его и кусал за конечности и тело.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ — истязание. Полярный районный суд 11 декабря избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее в Благовещенске мать избивала детей, чтобы отомстить мужу.