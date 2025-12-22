Выброшенная отцом из окна девочка вернулась в Уфу на реабилитацию

Трехлетняя девочка, выброшенная в октябре из окна третьего этажа отцом, вернулась в Уфу после прохождения лечения в Москве и сейчас проходит реабилитацию. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

«Трехлетняя девочка, которая пострадала при падении, вернулась в Уфу после лечения в Российской детской клинической больнице и проходит реабилитацию», — написал он.

8 декабря в больнице рассказали, что при поступлении в медицинское учреждение у девочки наблюдалось нарушение функций конечностей. Спустя полтора месяца к ней почти полностью вернулся прежний объем движений. Сейчас ребенок уже может ходить за руку с мамой на значительные расстояния, однако без поддержки пока может уверенно пройти только несколько шагов. Кроме того, наблюдаются восстановление речи и активности. Девочка идет на контакт, играет и улыбается.

Следующим этапом лечения, как рассказали в больнице, станет операция по устранению дефекта черепа. Она запланирована на январь 2026 года.

Инцидент, при котором мужчина выкинул трехлетнюю дочь с четвертого этажа, произошел в Уфе в начале октября. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. При задержании мужчина отказался объяснять причину своего поступка. Источник ТАСС сообщил, что он был в психически нестабильном состоянии. По одной из версий, он состоял на учете в психдиспансере, по другой — 15 лет назад обращался в психбольницу. При этом знакомые охарактеризовали отца как вежливого и улыбчивого мужчину, а саму семью — как благополучную.

По факту случившегося региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на малолетнего.

Ранее россиянин выбросил годовалую дочь с пятого этажа и избежал колонии.