На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выброшенная отцом из окна девочка вернулась в Уфу на реабилитацию

Девочка, которую отец выбросил из окна, вернулась после лечения в Уфу
true
true
true
close
Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Трехлетняя девочка, выброшенная в октябре из окна третьего этажа отцом, вернулась в Уфу после прохождения лечения в Москве и сейчас проходит реабилитацию. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

«Трехлетняя девочка, которая пострадала при падении, вернулась в Уфу после лечения в Российской детской клинической больнице и проходит реабилитацию», — написал он.

8 декабря в больнице рассказали, что при поступлении в медицинское учреждение у девочки наблюдалось нарушение функций конечностей. Спустя полтора месяца к ней почти полностью вернулся прежний объем движений. Сейчас ребенок уже может ходить за руку с мамой на значительные расстояния, однако без поддержки пока может уверенно пройти только несколько шагов. Кроме того, наблюдаются восстановление речи и активности. Девочка идет на контакт, играет и улыбается.

Следующим этапом лечения, как рассказали в больнице, станет операция по устранению дефекта черепа. Она запланирована на январь 2026 года.

Инцидент, при котором мужчина выкинул трехлетнюю дочь с четвертого этажа, произошел в Уфе в начале октября. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. При задержании мужчина отказался объяснять причину своего поступка. Источник ТАСС сообщил, что он был в психически нестабильном состоянии. По одной из версий, он состоял на учете в психдиспансере, по другой — 15 лет назад обращался в психбольницу. При этом знакомые охарактеризовали отца как вежливого и улыбчивого мужчину, а саму семью — как благополучную.

По факту случившегося региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на малолетнего.

Ранее россиянин выбросил годовалую дочь с пятого этажа и избежал колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами