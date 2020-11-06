В Белоруссии завели дело против активных участников беспорядков на БМЗ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении четверых работников Белорусского металлургического завода (БМЗ) из-за из-за организации беспорядков на территории предприятия. Об этом сообщает сайт Следственного комитета Белоруссии.

Дело было открыто по статье 342 УК Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

По данным следствия, группа «агрессивно настроенных граждан из числа работников предприятия и иных лиц» 17 августа на территории завода остановила движение технологического транспорта, выполнявшего доставку сырья в сталеплавильные цеха, что привело к нарушению работы предприятия и причинению ущерба.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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