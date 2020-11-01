Грузинская оппозиция проводит акцию с требованием повторных выборов
Сторонники грузинской оппозиции проводят митинг у здания правительства в Тбилиси, они требуют признания прошедших парламентских выборов недействительными, сообщает Sputnik Грузия.
Протестующие требуют назначения повторных выборов и заявляют о намерении собираться каждый день, пока не добьются желаемого, указано в сообщении.
В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе. По предварительным данным ЦИК Грузии, на парламентских выборах лидирует правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 48,13% голосов. Главная оппозиционная сила «Единое национальное движение - Сила в единстве» набирает 26,8%.
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