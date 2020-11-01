Минская милиция подтвердила выстрелы в воздух на проспекте Независимости
Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич заявила, что силовики сделали предупредительные выстрелы в воздух во время акции протеста. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Были произведены предупредительные выстрелы в воздух для пресечения нарушения законодательства», — сказала Ганусевич.
Комментируя информацию в СМИ, что на проспекте Независимости под ноги протестующим стреляли резиновыми пулями, представитель ведомства сообщила, что не располагает такой информацией.
Ранее очевидцы сообщили, что на проспекте Независимости силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, когда к ним подошла колонна митингующих.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.
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