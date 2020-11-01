Названа возможная причина взрыва в гаражах в Мытищах

Старший помощник руководителя ГУ СК России по Московской области Ольга Врадий назвала возможную причину взрыва в гаражах в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, там взорвался кислородный баллон, рассказала Врадий.

Ранее стало известно, что взрыв произошел в гаражном кооперативе на улице Попова. В результате разрушено пять гаражей. Один человек погиб, есть пострадавшие. Ведомство начало проверку.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, добавила Врадий.

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