Названа возможная причина взрыва в гаражах в Мытищах
Бернст Ю.
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Старший помощник руководителя ГУ СК России по Московской области Ольга Врадий назвала возможную причину взрыва в гаражах в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает РИА «Новости».
По предварительным данным, там взорвался кислородный баллон, рассказала Врадий.
Ранее стало известно, что взрыв произошел в гаражном кооперативе на улице Попова. В результате разрушено пять гаражей. Один человек погиб, есть пострадавшие. Ведомство начало проверку.
По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, добавила Врадий.
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