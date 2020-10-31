В Челябинске ввели режим ЧС после взрыва в кислородной будке

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим ЧС муниципального уровня после пожара и взрыва в поликлинике города. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу городской администрации.

«По данной ситуации объявляю режим ЧС», — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что необходимо восстанавливать больницу максимально быстро.

Ранее стало известно, что пожар в поликлинике Челябинска, из-за которого взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом, произошел из-за разгерметизации кислородного баллона.

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