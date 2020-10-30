Еще 55 человек с коронавирусом скончались за сутки в Москве
Ник Пригоров
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 55 пациентов с коронавирусом.
У умерших был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.
Таким образом, с начала пандемии в Москве умерли 6 768 человек.
Днем ранее сообщалось о 69 умерших.
По последним данным, в столице выявлено 419,1 тыс. заболевших, из них 307,8 тыс. выздоровели.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В АТОР назвали приблизительные сроки открытия границ РФ для туристов
— ВОЗ беспокоят долгосрочные последствия коронавируса у переболевших
— ВОЗ зарегистрировала рекордные полмиллиона заболевших COVID-19 за сутки