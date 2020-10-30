Еще 55 человек с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 55 пациентов с коронавирусом.

У умерших был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Таким образом, с начала пандемии в Москве умерли 6 768 человек.

Днем ранее сообщалось о 69 умерших.

По последним данным, в столице выявлено 419,1 тыс. заболевших, из них 307,8 тыс. выздоровели.

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