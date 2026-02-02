В Алтайском крае бешеная лиса покусала людей и собак

В Алтайском крае выявили очаг бешенства после нападения лисы на человека

В Алтайском крае обнаружили бешеную лису. Об этом сообщает глава Каменского района Светлана Захарова.

По данным официального Telegram-канала чиновницы, хищница напала на владельца одного из домов, а также проявляла агрессию к собакам.

Специалисты отловили животное и взяли пробы, после чего предположения о бешенстве подтвердились. После этого вакцинировали пять человек и шесть собак, которых до этого покусала лиса.

Часть района объявили очагом заболевания.

«Эпизоотическим очагом признана территория от пер. Зеленый в радиусе 520 метров», – сообщается в публикации.

На территории ввели все необходимые меры. Захарова призвала владельцев животных на этой территории вакцинировать питомцев от бешенства.

До этого в Тюмени женщину не спасли после заражения бешенством. Россиянку укусила кошка, которая до этого контактировала с больным хищником. Пострадавшая решила не обращаться в больницу, поэтому болезнь прогрессировала. Женщина не выжила.

Ранее в Саратовской области обезьяна искусала ребенка.