Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Алтайском крае бешеная лиса покусала людей и собак

В Алтайском крае выявили очаг бешенства после нападения лисы на человека
Piotr Krzeslak/Shutterstock/FOTODOM

В Алтайском крае обнаружили бешеную лису. Об этом сообщает глава Каменского района Светлана Захарова.

По данным официального Telegram-канала чиновницы, хищница напала на владельца одного из домов, а также проявляла агрессию к собакам.

Специалисты отловили животное и взяли пробы, после чего предположения о бешенстве подтвердились. После этого вакцинировали пять человек и шесть собак, которых до этого покусала лиса.

Часть района объявили очагом заболевания.

«Эпизоотическим очагом признана территория от пер. Зеленый в радиусе 520 метров», – сообщается в публикации.

На территории ввели все необходимые меры. Захарова призвала владельцев животных на этой территории вакцинировать питомцев от бешенства.

До этого в Тюмени женщину не спасли после заражения бешенством. Россиянку укусила кошка, которая до этого контактировала с больным хищником. Пострадавшая решила не обращаться в больницу, поэтому болезнь прогрессировала. Женщина не выжила.

Ранее в Саратовской области обезьяна искусала ребенка.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!